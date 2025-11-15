НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Семен КОПЫРИН: 120-й маршрут и новые возможности для Костаная и Рудного
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52957
Семен КОПЫРИН: 120-й маршрут и новые возможности для Костаная и Рудного
Отправлено: 15.11.25 - 10:41
Решение данного вопроса требует принципиально нового для наших городов подхода - создания городской агломерации с созданием общего для всей пригородной зоны плана развития и местного совета. И уже совместно решать данный вопрос.
Безбилетный пассажир
Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
93
Re: Семен КОПЫРИН: 120-й маршрут и новые возможности для...
Отправлено: 15.11.25 - 10:41
#1
Толково излагает автор! Да услышат его чиновники. Да, действительно, на сообщении Костанай - Екатеринбург работает с нашей стороны TTS, со стороны Екб - УралАвто. Почему бы не сделать 120-й по такой же схеме? Ведь реально первый рейс гонят в Рудный порожняком.
Alehander
Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
457
Re: Семен КОПЫРИН: 120-й маршрут и новые возможности для...
Отправлено: 15.11.25 - 10:42
#2
Вспомнился анекдот "Назарбаевских времен":
- Нурсултан Абишевич, как Вы прокоментируете рост коррупции в последнее время?
- Какой-такой рост коррупции? Я лично ни с кем делиться не собираюсь!

Думаю проблема даже не в том, что Акиматы спихивают друг на друга вопрос с маршрутом. А в том что ИП Брунер ни с кем делиться не собирается. А так предложение выглядит разумно и наиболее простым.
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7852
Re: Семен КОПЫРИН: 120-й маршрут и новые возможности для...
Отправлено: 15.11.25 - 10:46
#3
Несколько дней назад ездил в областной центр, так увидел что по трассе ПО обе стороны обочин идет монтаж опор для установки фонарей. Я подумал, если ставить столбы посередине трассы, их количество сократится вдвое, тянуть кабель тоже придется два раза меньше. Только количество фонарей останется сколько нужно. Какое чудовищное расточительство. Акиматовские чиновники борются за экономию бюджетные средства, а тут такое.
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4826
Re: Семен КОПЫРИН: 120-й маршрут и новые возможности для...
Отправлено: 15.11.25 - 12:05
#4
Смотрю пучеглазые освоили искусственный интеллект! :lol:
Так скоро реальной станет фраз - "каждая кухарка может управлять государством"! :lol:
Skeptic
Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2434
Семен КОПЫРИН: 120-й маршрут и новые возможности для Костаная и Рудного
Отправлено: 15.11.25 - 15:58
#5
Глупость несусветная.
При агломерации Рудный должен будет подчиняться не областному акимату, а акимату города Кустанай.
А это не просто потеря реальной власти акиматом Рудного, это потеря денег. Весь бюджет будет в руках кустанайских чиновников.
Если сейчас областной акимат обязан делиться с Рудным деньгами, то в случае агломерации городской акимат Кустаная будет тратить бюджет исключительно по своему усмотрению. Угадайте с трёх раз, много Рудному достанется?
...
Для сравнения. В агломерацию Рудного входит Качар. Но он входит в неё, как составляющая и города, и ССГПО изначально.
Если комбинат и акимат Рудного не будут вкладываться в Качар, Рудному тоже придётся несладко.
Что и как связывает жизнь и экономики Рудного и Кустаная? Какой интерес будет у властей Кустаная вкладыватья в развитие Рудного?
Ничто не связывает и никакого инереса.
Со всеми вытекающими.

[Исправлено: Skeptic, 15.11.2025 - 17:00]
XML / RSS