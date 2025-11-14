НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Марс» и «Юпитер» на костанайском ветру - В области увеличивается выработка зеленой электрической энергии
 
 
«Марс» и «Юпитер» на костанайском ветру - В области увеличивается выработка зеленой электрической энергии
Отправлено: 14.11.25 - 21:51
Сейчас на финишную прямую выходит станция, чьи ветрогенераторы можно видеть вдоль трассы на Федоровку. 7 из 16 уже смонтированы, для всех остальных залиты бетонные фундаменты. Ведется прокладка отсюда воздушной линии электропередачи к точке подключения - подстанции «Батыс». Это один из трех новых проектов, которые, по оценке акима области, «должны работать на энергетическую безопасность региона».
Тот самый
Re: «Марс» и «Юпитер» на костанайском ветру - В области...
Отправлено: 14.11.25 - 21:51
#1
Почему при 12-18 тенге за КВатт*ч даже с ВИЭ в Костанае самая дорогая электроэнергия в Казахстане по 32 тенге? Т.е. 14-20 тенге (1/2 - 2/3 тарифа!) съедают посредники.
Эл-починно
Отправлено: 15.11.25 - 10:16
#2
Чем больше этой "зелёной" энергии будет, тем дороже будет стоимость. Для частного пользования отлично, но для сети, нужно регулирование, которое в итоге на Эл. Станциях должно осуществляться. В общем не простой процесс, но для обывателя сойдёт - "зелёная" энергия.
сайлау курманов
Re: «Марс» и «Юпитер» на костанайском ветру - В области...
Отправлено: 15.11.25 - 10:39
#3
Думаю, депутатам пора принять закон регулирующии аппетит этих самых посредников. На деле создается чудовищная несправедливость. Например,крестьянин вырастил бычка и законно требует за свой труд 2500 за кг мяса говядины (взял из олх),а что видим на прилавках, товар накручен на 80% и более.
Добринцофф
Отправлено: 15.11.25 - 10:48
#4
Цитата:
сайлау курманов:
Например,крестьянин вырастил бычка и законно требует за свой труд 2500 за кг мяса говядины (взял из олх),а что видим на прилавках, товар накручен на 80% и более.

Почему вы покупаете у спекулянтов на прилавке втридорого,если у вас есть выбор купить на ОЛХ по 2500?
сайлау курманов
Re: «Марс» и «Юпитер» на костанайском ветру - В области...
Отправлено: 15.11.25 - 12:11
#5
у вас есть выбор купить на ОЛХ по 2500?
Я покупаю сразу тушу, привозят уже разделанную по частям,однако не все могут позволить как я поступаю, да и поставщику тоже так выгодно. Речь идет про розницу,например молодым семьям и одиноким пенсионерам зачем столько мяса
