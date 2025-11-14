Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52957
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 14.11.25 - 16:44
Сегодня журналист прибыл в Костанай по рабочим делам. В 10:30 к нему на съёмную квартиру пришли полицейские и попросили проехать в отделение местной полицейской службы. По его словам, сотрудники предложили правозащитнику написать объяснительную по поводу того, что Павлов не собирается покидать пределы Казахстана.
Читать новость
Читать новость
Re: Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан...
Отправлено: 14.11.25 - 16:44
Правозащитник Николай Гиньятов так и не нашелся?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46545
Re: Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан...
Отправлено: 14.11.25 - 17:57
Раньше помню это воспринималось как нечто вон выходящее, плохое, тоталитарное, сейчас это воспринимается уже как нормальное, времена поменялись быстро..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.07.20
- Сообщений:
- 178
Re: Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан...
Отправлено: 14.11.25 - 18:01
Несколько вопросов. Первый: как так оперативно полицейские приехали на квартиру, узнали что он приехал ( хотя это понятно) Второй: как полицейские узнали, что он находится в редакции Нашей газеты??? Третий интересно он гражданин какой страны?
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 14.11.25 - 19:10
Исчезающий вид - правозащитник, в Казахстане. Пора в красную книгу заносить.
[Исправлено: Эл-починно, 14.11.2025 - 20:12]
[Исправлено: Эл-починно, 14.11.2025 - 20:12]
Re: Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан...
Отправлено: 14.11.25 - 19:27
//судить собираются за распространение ложной информации//
Чтобы судить за распространение ложной информации, сначала нужно доказать, что она ложная???
//По моему мнению, причиной незаконного задержания стала недавняя критика и анализ действий Минсельхоза,//
Да, да критиковать личные туалеты в кабинетах акимата, тоже опасно...
Чтобы судить за распространение ложной информации, сначала нужно доказать, что она ложная???
//По моему мнению, причиной незаконного задержания стала недавняя критика и анализ действий Минсельхоза,//
Да, да критиковать личные туалеты в кабинетах акимата, тоже опасно...
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 14.11.25 - 19:33
Вот если я буду распространять информацию о том, что США никогда не были на луне, для этого есть достаточно подтверждающей или опровергающий возможность данного деяния информации. Это будет распространение заведомо ложной информации???
Общепринято считать конечно, что они там были, но кто нибудь своими глазами это видел, может подтвердить. А на киноплёнку всё что угодно снять можно?
Общепринято считать конечно, что они там были, но кто нибудь своими глазами это видел, может подтвердить. А на киноплёнку всё что угодно снять можно?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1975
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 14.11.25 - 20:27
Цитата:
Если заявление соответствующее будет подано то да. Все как здесь, на форуме, можно писать что угодно, пока кто-нибудь не заявит что это ложь и приложит какие-то доказательства
Эл-починно:
Это будет распространение заведомо ложной информации???
Это будет распространение заведомо ложной информации???
Если заявление соответствующее будет подано то да. Все как здесь, на форуме, можно писать что угодно, пока кто-нибудь не заявит что это ложь и приложит какие-то доказательства
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1975
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 14.11.25 - 20:34
С другой стороны...можно и в обратную сторону развернуть. Домыслов ненаучных кучу публично произносят.
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 15.11.25 - 10:11
Цитата:
Был человек и нет человека. Может редакция что разъяснит. Чем судебные разбирательства закончились, куда человек подевался?
maxsaf:
Правозащитник Николай Гиньятов так и не нашелся?
Правозащитник Николай Гиньятов так и не нашелся?
Был человек и нет человека. Может редакция что разъяснит. Чем судебные разбирательства закончились, куда человек подевался?
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 15.11.25 - 10:36
Цитата:
Редакция, у вас есть возможность узнать, что произошло?
Эл-починно:
Может редакция что разъяснит. Чем судебные разбирательства закончились, куда человек подевался?
Может редакция что разъяснит. Чем судебные разбирательства закончились, куда человек подевался?
Редакция, у вас есть возможность узнать, что произошло?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: сайлау курманов
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать