НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52956
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 14.11.25 - 16:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня журналист прибыл в Костанай по рабочим делам. В 10:30 к нему на съёмную квартиру пришли полицейские и попросили проехать в отделение местной полицейской службы. По его словам, сотрудники предложили правозащитнику написать объяснительную по поводу того, что Павлов не собирается покидать пределы Казахстана.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29254
Re: Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан...
Отправлено: 14.11.25 - 16:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правозащитник Николай Гиньятов так и не нашелся?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46545
Re: Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан...
Отправлено: 14.11.25 - 17:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше помню это воспринималось как нечто вон выходящее, плохое, тоталитарное, сейчас это воспринимается уже как нормальное, времена поменялись быстро..
Профайл
Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
177
Re: Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан...
Отправлено: 14.11.25 - 18:01
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько вопросов. Первый: как так оперативно полицейские приехали на квартиру, узнали что он приехал ( хотя это понятно) Второй: как полицейские узнали, что он находится в редакции Нашей газеты??? Третий интересно он гражданин какой страны?
Профайл Посетить вебсайт
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4823
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 14.11.25 - 19:10
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исчезающий вид - правозащитник, в Казахстане. Пора в красную книгу заносить. :-)

[Исправлено: Эл-починно, 14.11.2025 - 20:12]
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4823
Re: Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан...
Отправлено: 14.11.25 - 19:27
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//судить собираются за распространение ложной информации//
Чтобы судить за распространение ложной информации, сначала нужно доказать, что она ложная??? :lol:

//По моему мнению, причиной незаконного задержания стала недавняя критика и анализ действий Минсельхоза,//

Да, да критиковать личные туалеты в кабинетах акимата, тоже опасно...
8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4823
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 14.11.25 - 19:33
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот если я буду распространять информацию о том, что США никогда не были на луне, для этого есть достаточно подтверждающей или опровергающий возможность данного деяния информации. Это будет распространение заведомо ложной информации??? 8-)
Общепринято считать конечно, что они там были, но кто нибудь своими глазами это видел, может подтвердить. А на киноплёнку всё что угодно снять можно? :lol: 8-)
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1975
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 14.11.25 - 20:27
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Это будет распространение заведомо ложной информации???

Если заявление соответствующее будет подано то да. Все как здесь, на форуме, можно писать что угодно, пока кто-нибудь не заявит что это ложь и приложит какие-то доказательства
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1975
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 14.11.25 - 20:34
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С другой стороны...можно и в обратную сторону развернуть. Домыслов ненаучных кучу публично произносят.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS