Отправлено: - 19:33

Вот если я буду распространять информацию о том, что США никогда не были на луне, для этого есть достаточно подтверждающей или опровергающий возможность данного деяния информации. Это будет распространение заведомо ложной информации???Общепринято считать конечно, что они там были, но кто нибудь своими глазами это видел, может подтвердить. А на киноплёнку всё что угодно снять можно?