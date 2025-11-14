НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ Журналист Кирилл Павлов предстал перед судом в Костанае в опорном пункте полиции
 
 
NG.kz
Журналист Кирилл Павлов предстал перед судом в Костанае в опорном пункте полиции
Отправлено: 14.11.25 - 18:08
Решено, что очередное слушание по делу Павлова пройдёт 20 ноября. О месте его проведения не сообщается. Можно осторожно предположить, что локация процесса будет зависеть о того, в какой именно точке Казахстана полиция накануне вычислит и обнаружит общественного деятеля.
Партизан7
§ Партизан7
Re: Журналист Кирилл Павлов предстал перед судом в Костанае в...
Отправлено: 14.11.25 - 18:08
Странно, как полицейские определяют локацию этого человека?
Тот самый
§ Тот самый
Re: Журналист Кирилл Павлов предстал перед судом в Костанае в...
Отправлено: 14.11.25 - 21:14
Цитата:
Партизан7:
Странно, как полицейские определяют локацию этого человека?


Без разрешения суда, имеете в виду? Разве это может быть препятствием? :lol: А так-то технически сегодня десятки способов у спецслужб начиная от триангуляции по базовым станциям, слежки через приложения (многие сотрудничают), скрытой установки на смартфон специального ПО (Казахстан закупал Pegasus).
сайлау курманов
§ сайлау курманов
Re: Журналист Кирилл Павлов предстал перед судом в Костанае в...
Отправлено: 14.11.25 - 21:26
 как полицейские определяют локацию этого
Скорее всего по телефону, я так думаю. Чел поехал на вахту не так далеко, за долги его искали судебные приставы, так прискакали совместно с участковым прямо на поле и арестовали на пять суток за не исполнение решения суда. Могли бы дать доработать, но вот так вышло, после отсидки его не приняли обратно,мол другого позвали и этот чел сидит неужели, кому плохо сделали не совсем понятно
