Re: Журналист Кирилл Павлов предстал перед судом в Костанае в...

Отправлено: - 21:26

как полицейские определяют локацию этого

Скорее всего по телефону, я так думаю. Чел поехал на вахту не так далеко, за долги его искали судебные приставы, так прискакали совместно с участковым прямо на поле и арестовали на пять суток за не исполнение решения суда. Могли бы дать доработать, но вот так вышло, после отсидки его не приняли обратно,мол другого позвали и этот чел сидит неужели, кому плохо сделали не совсем понятно