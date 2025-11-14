НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Затемпературил и умер» - Сообщение о смерти ученика и росте заболеваемости прокомментировали в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52956
«Затемпературил и умер» - Сообщение о смерти ученика и росте заболеваемости прокомментировали в Костанае
Отправлено: 14.11.25 - 17:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- У нас карантин будут объявлять в Костанае? - спросила читательница "НГ".- Детей на онлайн-обучение будут переводить? В Астане страшная ситуация. Говорят, всем садом лежат в больнице.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46545
Re: «Затемпературил и умер» - Сообщение о смерти ученика и росте...
Отправлено: 14.11.25 - 17:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Средний два дня онлайн учился почему то в первой школе, в среду и четверг
Наверно все таки паника была
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS