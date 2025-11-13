Отправлено: - 23:50

Эл-починно:

Может кто ни будь этот бред объяснить? И при чём тут какое то досудебное расследование? Если само деяние - Вред, который был нанесен его здоровью, относится к категории тяжкого.?

Цитата:Если ты толкнул кого-то под поезд, со смертельным исходом, то это тяжкое последствие, но само деяние, толчок, не тяжкое. Можешь месяц посидеть, и свободен.