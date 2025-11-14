НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52955
Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан в Костанае
Отправлено: 14.11.25 - 16:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня журналист прибыл в Костанай по рабочим делам. В 10:30 к нему на съёмную квартиру пришли полицейские и попросили проехать в отделение местной полицейской службы. По его словам, сотрудники предложили правозащитнику написать объяснительную по поводу того, что Павлов не собирается покидать пределы Казахстана.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29254
Re: Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан...
Отправлено: 14.11.25 - 16:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правозащитник Николай Гиньятов так и не нашелся?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46545
Re: Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан...
Отправлено: 14.11.25 - 17:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше помню это воспринималось как нечто вон выходящее, плохое, тоталитарное, сейчас это воспринимается уже как нормальное, времена поменялись быстро..
Профайл
Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
177
Re: Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан...
Отправлено: 14.11.25 - 18:01
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько вопросов. Первый: как так оперативно полицейские приехали на квартиру, узнали что он приехал ( хотя это понятно) Второй: как полицейские узнали, что он находится в редакции Нашей газеты??? Третий интересно он гражданин какой страны?
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 45
Зарегистрированные пользователи: Skeptic

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS