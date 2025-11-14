Re: Правозащитник и общественный деятель Кирилл Павлов задержан...

Отправлено: - 18:01

Несколько вопросов. Первый: как так оперативно полицейские приехали на квартиру, узнали что он приехал ( хотя это понятно) Второй: как полицейские узнали, что он находится в редакции Нашей газеты??? Третий интересно он гражданин какой страны?