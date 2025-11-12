"Скажется на имидже власти" - Оптимизацию автобусных маршрутов Костаная оспаривает в суде перевозчик Александр Брунер
Отправлено: 12.11.25 - 15:38
Представители перевозчика в суде настаивают, что это решение принесло неудобства пассажирам и убытки для перевозчика. Их главный аргумент - акимат не мог по своему решению сокращать количество автобусов. Читать новость
Товарищ Брунер - красавчик! Не обделался, не лебезит, а идет напролом. Отстаивая свои законные интересы. От души желаю удачи.
А дельцам из всяческих отделов хочется намекнуть - если маршрут обслуживает меньшее количество автобусов, да еще и ходят они реже - то тогда плата за проезд должна быть пропорционально уменьшена. Это вам ваши кореша из алемпэя не напели? А должны быть.
Комфорта меньше, ожидание больше, качество услуги неуклонно снижается, но всех все устраивает. Один Брунер не сдаётся. Достойно уважения. Хотя (на 99% уверен) итак понятно, чем все закончится...
щёлк То ли я не до конца понял... Штраф Бруннру прилетал за то, что он в автобусе повесил бумажку, гласящую о том, что акимат в одностороннем порядке внес изменения в маршрут и это сочли дезинформацией. И тут же вот: Цитата:
поэтому в данном случае мы приняли решение не менять договор, а в одностороннем порядке изменить графики движения,
Вот что в Википедии написано о начале карьеры акима Костаная - Жундубаев, Марат Кунисбайулы - в 1991 году работал помощником комбайнера. А вот что написано о президенте СССР Горбачёве - Михаил Горбачёв с 15 лет был помощником комбайнёра машинно-тракторной станции. Совпадение? Не думаю. Вот, как ни крути, при всём уважении в труду хлеборобов, неважные управленцы получаются из помощников комбайнеров. Один развалил СССР, второй как-то неуклюже рулит Костанаем.
Да им плевать на интересы пассажиров, там свои причины,о которых можно догадываться только, но то что " слышащее" государство в лице чиновников не хочет слышать своих граждан, ясно. Граждан автобус устраивал, ну бери и меняй свои же правила под эти удобства, пользуйся опытом, распространяй, нет легче наверное сломать и развалить. Хотя когда застройщики строят, что хотят и как хотят для них что угодно меняют, доже генпланы.
**Большинство городов мира стремятся к обеспечению максимального интервала не более 5-10 минут на основных маршрутах в часы пик и не более 15-20 минут в межпиковое время, чтобы обеспечить привлекательность общественного транспорта. Вечернее время и выходные: 10-30 минут **
Да это лишнее. Могу и так подтвердить. Минимальный интервал на трамвае-метро, что под окном практически ходит - 10 мин в основное время. Движение с 04 утра до 01 часа ночи, плюс минус 20 минут. Первые трамваи-метро, примерно до 5.30, как и последние после 22.00, имеют 15-ти минутный интервал. И не важно пустой или битком забитый (редко, но бывает). Автобусы также в среднем от 15-ти до 30-ти минут интервал имеют. Автобусы битком вообще не видел. Особенно в выходные, приходилось пару раз проехаться, иной раз не больше 5-ти человек за весь маршрут.
ПС - ночные маршруты автобусов тоже есть несколько, интервал у них правда в один час. Но кому нужно, до дому доедут и ночью. Ходят всегда пустыми, или почти пустыми. Но есть!
А если ещё и систему оплаты и билеты рассматривать, то вообще тут мир из другой параллели. Хотя в СССР некоторые модели, как студенческие или проездной на месяц - были. Но тут ещё есть другие варианты. Могу себе билет взять на сутки, стоит точно столько, как и билет туда - сюда, но с ним я могу до утра ездить - сколько угодно. Могу такой билет на кассе приобрести или в автомате, но через приложение на смартфоне чуточку дешевле. Да и много других плюшек есть. О которых я просто не знаю, потому что редко общественным транспортом пользуюсь.
Перевозчики это те же барыги, которые ради собственной наживы пренебрегают безопасностью пассажиров. Акимату следует в следующем году исключить их тендера этот междугородний маршрут. И закрыть эту тему, кто платит тот и танцует.
Заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ добавил: если до оптимизации процент заполнения салонов автобусов на маршруте № 13 составлял 56%, то после сокращения они заполнены на 75%.
Как это было измерено? Какое число пассажиров принято за 100%? По-хорошему это должно быть число посадочных мест (без стоячих), а не число, при котором автобус пропускает остановки. Это уже загрузка сверх. Ну и были же новости, что в первые дни все жаловались, что переполненные автобусы не останавливались на остановках, люди доехать не могли. Тогда откуда эти 75%? Или это среднее по суткам? Как средняя температура по больнице. Значит, надо пиковые значения учитывать, а не среднее. В общем, суд бы по этим "расчётам" акиматовским тоже прошёлся, математики из них явно неважные.
юля елиссева: Вот что в Википедии написано о начале карьеры акима Костаная - Жундубаев, Марат Кунисбайулы - в 1991 году работал помощником комбайнера. А вот что написано о президенте СССР Горбачёве - Михаил Горбачёв с 15 лет был помощником комбайнёра машинно-тракторной станции. Совпадение? Не думаю. Вот, как ни крути, при всём уважении в труду хлеборобов, неважные управленцы получаются из помощников комбайнеров. Один развалил СССР, второй как-то неуклюже рулит Костанаем.
Никто не обидится, "помощник" комбайнёра - тот кто ключи подаёт и жатку чистит. Для чего их ставить руководить, если им в своё время даже комбайн не доверили
ПолиграфЪ Боярышников: Перевозчики это те же барыги, которые ради собственной наживы пренебрегают безопасностью пассажиров. Акимату следует в следующем году исключить их тендера этот междугородний маршрут. И закрыть эту тему, кто платит тот и танцует.
А что очередь стоит из перевозчиков? Вроде и так годами не могут создать хоть какой-то конкурс на некоторых маршрутах, то и ездят одни и те же.
Эл-починно: А если ещё и систему оплаты и билеты рассматривать, то вообще тут мир из другой параллели.
У нас общественный транспорт теперь на уровне 19 века функционирует. В Астане той же детям и пенсионерам проезд бесплатный, в том числе пригород, пересадка до 1ч бесплатно. Видимо, есть понимание у городских властей, что общественный транспорт в любом случае будет убыточным и его надо субсидировать, иначе, все пересядут на машины и городок встанет в заторах.
Эл-починно: Автобусы также в среднем от 15-ти до 30-ти минут интервал имеют. Автобусы битком вообще не видел. Особенно в выходные, приходилось пару раз проехаться, иной раз не больше 5-ти человек за весь маршрут. ПС - ночные маршруты автобусов тоже есть несколько, интервал у них правда в один час. Но кому нужно, до дому доедут и ночью.
8 маршрут у нас ходовой. На остановке в это время набралось не менее 15 человек, но первым приехал 12. Мальчик спрашивал, а будет ли вообще автобус. Через 5 остановок сидячие места заняли все, а часть пассажиров изначально ехали стоя по настроению.
И еще момент - увеличение интервалов сокращает интерес к общественному транспорту. Многие предпочтут в такой ситуации взять такси (например, на компанию), вместо ожидания автобуса 20 минут.
