Отправлено: - 13:41

Заведующий сектором пассажирских перевозок отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ добавил: если до оптимизации процент заполнения салонов автобусов на маршруте № 13 составлял 56%, то после сокращения они заполнены на 75%.

юля елиссева:

Вот что в Википедии написано о начале карьеры акима Костаная - Жундубаев, Марат Кунисбайулы - в 1991 году работал помощником комбайнера. А вот что написано о президенте СССР Горбачёве - Михаил Горбачёв с 15 лет был помощником комбайнёра машинно-тракторной станции. Совпадение? Не думаю. Вот, как ни крути, при всём уважении в труду хлеборобов, неважные управленцы получаются из помощников комбайнеров. Один развалил СССР, второй как-то неуклюже рулит Костанаем.

Цитата:Как это было измерено? Какое число пассажиров принято за 100%? По-хорошему это должно быть число посадочных мест (без стоячих), а не число, при котором автобус пропускает остановки. Это уже загрузка сверх. Ну и были же новости, что в первые дни все жаловались, что переполненные автобусы не останавливались на остановках, люди доехать не могли. Тогда откуда эти 75%? Или это среднее по суткам? Как средняя температура по больнице. Значит, надо пиковые значения учитывать, а не среднее. В общем, суд бы по этим "расчётам" акиматовским тоже прошёлся, математики из них явно неважные.Цитата:Никто не обидится, "помощник" комбайнёра - тот кто ключи подаёт и жатку чистит. Для чего их ставить руководить, если им в своё время даже комбайн не доверили