Re: Почти 6 килограммов марихуаны нашли в гараже у рудничанина

Отправлено: - 12:19

Рудный, фактически с моноработодателем (ССГПО, и фирмы его обслуживающие) лидирует по наркоте. Еще в 90-ые годы, сам видел, как ремонтная бригада, процентов на 60 набранная из молодежи, не приступала к работе пока не дунут на всю компашку косяк. Зато потом работа кипела под нездоровое хи-хи.. А после работы, бригада на великах ехала к ближайшей разливочной и опрокидывала на каждого по стакану дешевого "шмурдюка" (вина). Так что эта ситуация длится давно- есть заказ от потребителей (причем платежеспособных), будут и поставщики дури. С другой стороны: пыль, грязь, дым от обжиговых машин- здоровья явно не добавляют, поэтому ежедневно даже заходить в такую рабочую среду без допинга тяжко