Почти 6 килограммов марихуаны нашли в гараже у рудничанина
 
 
Почти 6 килограммов марихуаны нашли в гараже у рудничанина
Отправлено: 14.11.25 - 12:19
45-летнего жителя Рудного задержали сотрудники управления по противодействию наркопреступности. У него правоохранители изъяли наркотики в особо крупном размере - почти 6 кг марихуаны.
Читать новость

Re: Почти 6 килограммов марихуаны нашли в гараже у рудничанина
Отправлено: 14.11.25 - 12:19
#1
Рудный, фактически с моноработодателем (ССГПО, и фирмы его обслуживающие) лидирует по наркоте. Еще в 90-ые годы, сам видел, как ремонтная бригада, процентов на 60 набранная из молодежи, не приступала к работе пока не дунут на всю компашку косяк. Зато потом работа кипела под нездоровое хи-хи.. А после работы, бригада на великах ехала к ближайшей разливочной и опрокидывала на каждого по стакану дешевого "шмурдюка" (вина). Так что эта ситуация длится давно- есть заказ от потребителей (причем платежеспособных), будут и поставщики дури. С другой стороны: пыль, грязь, дым от обжиговых машин- здоровья явно не добавляют, поэтому ежедневно даже заходить в такую рабочую среду без допинга тяжко
Re: Почти 6 килограммов марихуаны нашли в гараже у рудничанина
Отправлено: 14.11.25 - 13:13
#2
О чем люди говорят!? "...без допинга...тяжко" наркоманы и алкаши они и есть наркоманы и алкаши, в любых условиях, хоть в тепличных, хоть в фабричных.
