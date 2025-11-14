НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В этом году зимой чистить дороги в Костанае будут по-старому, а потом придется по-новому
 
 
В этом году зимой чистить дороги в Костанае будут по-старому, а потом придется по-новому
Отправлено: 14.11.25 - 12:21
Введение стандарта, в соответствии с которым в городах будут применяться реагенты для ликвидации на дорогах наледи, прокомментировали «НГ» в акимате Костанае. Напомним, что его цель - снизить негативное воздействия реагентов на окружающую среду.
Re: В этом году зимой чистить дороги в Костанае будут...
Отправлено: 14.11.25 - 12:21
#1
Общественный контроль нужен, чтобы по старому соль не гнали на улицы, доверяй но проверяй
Re: В этом году зимой чистить дороги в Костанае будут...
Отправлено: 14.11.25 - 16:41
#2
Слабо верится, что станет лучше. 95Вт лампочки же изобрели вместо 100Вт. Так и здесь будет, вместо поваренной соли солесодержащий реагент какой-нибудь
