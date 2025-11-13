Пациента, осужденного за то, что ударил костанайского врача, освободили из под стражи
Отправлено: 13.11.25 - 20:08
Сегодня, 13 ноября, в Костанайском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба потерпевшего — хирурга-уролога Антона Кистанова. На приеме больной нанес ему удар, после которого доктор с травмами черепа оказался в реанимации Читать новость
Представляю, сколько впаяли бы простому смертному? Тут ровно таже ситуация, что и с водителем лексуса. Справедливость это удел обывателя, касте "привилегированных" - неведомо само слово, СПРАВЕДЛИВОСЬ.
Если бы мешок картошки украл, посадили бы по полной. Человека здоровья лишил, а общество хорошего врача. Теперь он будет бить других, сильно, но аккуратно. Может быть подать в Верховный суд, т.к. постановление Костанайского обл суда нарушает практику?
Высокомерного врача поставили на место, который разыграл комедию Побойтесь бога говорить такое, комедия с попаданием в реанимацию с выводом из строя на долгий срок, как измерить страдания людей которые не получили в срок медицинскую помощь и самого доктора
//Вред, который был нанесен его здоровью, относится к категории тяжкого. Однако само противоправное деяние пациента Аблайхана Саринжипова после досудебного расследования было причислено к преступлениям небольшой тяжести.//
Может кто ни будь этот бред объяснить? И при чём тут какое то досудебное расследование? Если само деяние - Вред, который был нанесен его здоровью, относится к категории тяжкого.?
maxsaf: но само деяние, толчок, не тяжкое. Можешь месяц посидеть, и свободен.
В том то и дело, наказывается то не деяние (или не только), а преступление (последствия). Вопрос может встать об умышленности деяния, ещё какие нюансы. Но то что это привело к тяжкому причинению вреда здоровью - ни факта ни дела не меняет.
ПС- хотя с другой стороны, система понятна. Украл мешок - в тюрьму. Обокрал страну - в Дубаи!
Наш суд снова показал себя, как самый гуманный. Врач нейтрализован на несколько месяцев. Почему не учитывается ценность и редкость его работы? Он не блогер, он не экономист, не продавец, не политолог. Он много лет потратил на изучение узкого профиля для лечения пикантных заболеваний. И отхватил таких, что не на одну неделю вышел из строя. Тяжесть не учитывается. Последствия не учитываются. А вот то что у утырка дети - не забыли посчитать. Мохнатость лапы проглядывается издалека. А пока он восстанавливается - страдают люди, у которых запись, операции. А мамкин боец уже свободен. И когда-нибудь обратится в больницу. Ждать следующего врача в нокауте?
Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать