НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мы стали старше. Финансово и политически - Закон о трансфертах приняли в Казахстане. Говорим с одним из его авторов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52952
Мы стали старше. Финансово и политически - Закон о трансфертах приняли в Казахстане. Говорим с одним из его авторов
Отправлено: 14.11.25 - 08:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Раньше деньгами на несколько родственных семей ведал дед. И он каждый раз решал: сегодня мы хором помогаем этому нашему дяде, а завтра - другому. Но отныне будет по-другому: как раз папа с мамой все и решают. А их деньги ближе к семье, ближе к детям». Не экономика, а прямо сказание какое-то. Такой диалог состоялся у нас с депутатом мажилиса Парламента Еркином АБИЛЕМ.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
561
Re: Мы стали старше. Финансово и политически - Закон о...
Отправлено: 14.11.25 - 08:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правильно, отдайте деньги на места, работы правоохранке прибавится, ну ничего страшного, сажать всех кто так или иначе попался на коррупции или хищении бюджетных средств, правда они вопить начнут про репрессии, "37 год" и прочая прочая, и маслихаты очистятся от шлака способного только молчать и поднимать руку, очень надеемся
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS