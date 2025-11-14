Отправлено: - 08:44

«Раньше деньгами на несколько родственных семей ведал дед. И он каждый раз решал: сегодня мы хором помогаем этому нашему дяде, а завтра - другому. Но отныне будет по-другому: как раз папа с мамой все и решают. А их деньги ближе к семье, ближе к детям». Не экономика, а прямо сказание какое-то. Такой диалог состоялся у нас с депутатом мажилиса Парламента Еркином АБИЛЕМ.