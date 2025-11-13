Пациента, осужденного за то, что ударил костанайского врача, освободили из под стражи

Верховный суд должен стать точкой в этом деле. Антону желаю найти хорошего юриста и засадить животину на заслуженный срок.



Облздрав кстати мог бы подключиться, как вышестоящая инстанция. Честь "мундира" нуждается в защите.



Сразу видно, бабки зарешали. Впрочем, ничего неожиданного.



П. с. А если полицейскому бы так, во время исполнения служебной обязанности, сколько бы прилетело "герою"? То-то же...