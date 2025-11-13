НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Пациента, осужденного за то, что ударил костанайского врача, освободили из под стражи
 
 
Пациента, осужденного за то, что ударил костанайского врача, освободили из под стражи
Отправлено: 13.11.25 - 20:08
Отправлено: 13.11.25 - 20:08
Сегодня, 13 ноября, в Костанайском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба потерпевшего — хирурга-уролога Антона Кистанова. На приеме больной нанес ему удар, после которого доктор с травмами черепа оказался в реанимации
Читать новость

Отправлено: 13.11.25 - 20:08
Отправлено: 13.11.25 - 20:08
Представляю, сколько впаяли бы простому смертному?
Тут ровно таже ситуация, что и с водителем лексуса.
Справедливость это удел обывателя, касте "привилегированных" - неведомо само слово, СПРАВЕДЛИВОСЬ.

Отправлено: 13.11.25 - 20:17
Отправлено: 13.11.25 - 20:17
В стране ка не было справедливости, так и нет.
Я бы дальше пошёл и высшую инстанцию подал дело на рассмотрение. Куда руги местных "олигарчиков" не дотянутся.
Отправлено: 13.11.25 - 20:48
Отправлено: 13.11.25 - 20:48
Высокомерного врача поставили на место, который разыграл комедию...
Отправлено: 13.11.25 - 20:49
Отправлено: 13.11.25 - 20:49
Если бы мешок картошки украл, посадили бы по полной. Человека здоровья лишил, а общество хорошего врача.
Теперь он будет бить других, сильно, но аккуратно.
Может быть подать в Верховный суд, т.к. постановление Костанайского обл суда нарушает практику?
Отправлено: 13.11.25 - 21:08
Отправлено: 13.11.25 - 21:08
Высокомерного врача поставили на место, который разыграл комедию
Побойтесь бога говорить такое, комедия с попаданием в реанимацию с выводом из строя на долгий срок, как измерить страдания людей которые не получили в срок медицинскую помощь и самого доктора
Отправлено: 13.11.25 - 21:43
Отправлено: 13.11.25 - 21:43
Верховный суд должен стать точкой в этом деле. Антону желаю найти хорошего юриста и засадить животину на заслуженный срок.

Облздрав кстати мог бы подключиться, как вышестоящая инстанция. Честь "мундира" нуждается в защите.

Сразу видно, бабки зарешали. Впрочем, ничего неожиданного.

П. с. А если полицейскому бы так, во время исполнения служебной обязанности, сколько бы прилетело "герою"? То-то же...
