≡ Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской области, добился отмены увольнения из полиции
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52948
Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской области, добился отмены увольнения из полиции
Отправлено: 12.11.25 - 11:52
Водитель Lexus в иске указал 6 требований. Он просил не только признать незаконным и отменить заключение служебного расследования и восстановить его в органах внутренних дел, но и взыскать заработную плату за время вынужденного прогула.
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
559
Re: Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской...
Отправлено: 12.11.25 - 11:52
#1
Заголовок некорректный, все правильно мужик сделал, патрули сейчас редко укомплектованы нормальными ребятами, часто ведут себя некорректно, нет выправки, на многих противно смотреть ИМХО, да и высшие полицейские начальники тоже не блещут, как в той советской поговорке: "Умом ты можешь не блистать, но сапогом блистать обязан!", так вот нет блеска, физическая подготовка вызывает вопросы, нет элитарности, машины потрепанные часто, так что правильно мужик поставил на место работодателей
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
456
Re: Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской...
Отправлено: 12.11.25 - 11:56
#2
Подзаработал.
Ну ещё бы, на такой машине, да с такими номерами. Явно студент.
Как в том анекдоте про генерала: одному срок за нанесение повреждений, а второму за попытку скрыться с места происшествия
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17235
Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской области, добился отмены увольнения из полиции
Отправлено: 12.11.25 - 12:04
#3
Этот видос достоин Оскара. Его можно смело отправить в камеди клаб.

Считаю что разговор между двух сотрудников, шедевром

-ты сколько работаешь тут 3 года отвечает.

-а я 11 лет отпахал.))))

Ааваа верим мы все что 11 лет а не 2 дня.
За 2 дня на лексус. Не заработаешь./не на воруешь.


Блин сорян. Это ему бабушка подарила же.

[Исправлено: Vit, 12.11.2025 - 12:06]
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
406
Re: Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской...
Отправлено: 12.11.25 - 12:35
#4
Вот интересно- сколько сотрудников было задействовано для того чтобы "обелить" данного товарища: подтереть запись с жетонов жолполовцев, с камеры автомобиля- с указанием скорости автомобиля до признаков монтажа, чтобы они потом дали "нужные" показания ? сколько стоит реально фокус, а по другому это не назвать, из черного сделать белым? Кому нужно занести и в каком объеме, чтобы его еще и восстановили на работе и академии ??? И в конце концов- почему изначально не составлен протокол об административном нарушении- разговор матом с работниками полиции?
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
406
Re: Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской...
Отправлено: 12.11.25 - 12:44
#5
И самое прикольное суд состоялся 25 июня (это столько времени это решение скрывали)!!!! воистину- чудеса!!! Сколько народу задействовано!!! ОТ судейских и прокурорских до трассовых жолполовцев!!!
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7847
Re: Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской...
Отправлено: 12.11.25 - 13:19
#6
Начало есть,а там можно добраться кто переписал видос,это же подлог, подстава,а там всех остальных. Интересно,КГД интересуется при покупку дорогих вещей откуда барбосы или только ПО зубам им мелкие ИПшники
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
968
Re: Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской...
Отправлено: 12.11.25 - 14:23
#7
Цитата:
сайлау курманов:
Интересно,КГД

где КГД и где начальник)) конечно нет)
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17235
Re: Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской...
Отправлено: 13.11.25 - 18:00
#8
У меня брат серьёзный дядька. У него около тыщ людей.

Я был у него дома. Он. Виталя пошли ко мне. Нет несппаввоюс. Опыта нету.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17235
Re: Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской...
Отправлено: 13.11.25 - 18:01
#9
Я с такими людьми сидел..это

Лексус так. Детский сад
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17235
Re: Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской...
Отправлено: 13.11.25 - 18:02
#10
Люди которые. Своим горбом подымается. Не ведут себя так
