Re: Завод по производству экологического авиатоплива планируют...

Отправлено: - 17:56

У нас нет столько навоза и порченной продукции чтобы тоннами выгонять авиационный биоэтанольный керосин. Да и все технологии, которые предлагают "зеленые" уж очень затратные- на выходе выхлоп или нулевой или минусовой. Ветряки например- хороши только в одном случае: когда являются подпиткой основным производящим электропредприятиям, а стоимость- фантастическая(((((