Kaspi.kz подключился к единому QR в рамках целевой модели
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52948
Kaspi.kz подключился к единому QR в рамках целевой модели
Отправлено: 13.11.25 - 16:34
Kaspi.kz подписал договор с Национальной платежной корпорацией Национального Банка РК о подключении к единому QR в рамках целевой модели. Целевая модель обеспечивает наиболее высокий уровень защиты клиентов и компаний от рисков мошенничества.
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10450
Re: Kaspi.kz подключился к единому QR в рамках целевой модели
Отправлено: 13.11.25 - 16:34
#1
Да неужели, наконец то каспий корону снял,наверное дошло наконец-то, что последних клиентов может растерять.
Кстати после нового года обещают ещё и Google Pay подключить.
