Обсуждение публикаций
«Письмо Деду Морозу»: «НГ» начинает традиционную предновогоднюю акцию
 
 
«Письмо Деду Морозу»: «НГ» начинает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 13.11.25 - 14:28
Если ваши дети мечтают о том, чтобы Дед Мороз исполнил их желания, пишут ему письма, но не знают точного адреса, мы можем помочь. Сотрудники «НГ» уже не первый год выступают в роли посредников между детьми и новогодним волшебником, помогая исполняться желаниям.
Re: «Письмо Деду Морозу»: «НГ» начинает традиционную...
Отправлено: 13.11.25 - 14:28
#1
Дедушка мороз. У меня душа болит, сердце.
Вроде 2 или 3 года назад. Одна девченка просила круглую штуку для видео сьемек.. Незнаю. Как правильно она называется.

Я там в коментах написал гадость. Типа да нахрен она нужна тебе


Я незнаю, может уже ей купили. Может она уже вышла замуж. Дети же быстро растут.
Незнаю. Чем там все закончилось.

Ну сердце плачет. Разрешите 10 тыщ закинуть вам на счёт. Там сами на свое усмотрение купите ребёнку, мечту

Если че я и своих детей не обижаю. Помогаю.

Но просто чёт я тут чувствую свою вину. Ребёнок попросил а я там гадость написал.
«Письмо Деду Морозу»: «НГ» начинает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 13.11.25 - 14:40
#2
Куда и на какой счёт.?
«Письмо Деду Морозу»: «НГ» начинает традиционную предновогоднюю акцию
Отправлено: 13.11.25 - 14:41
#3
Давайте быстрей думайте пока я не передумал)
