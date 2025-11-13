Re: «Письмо Деду Морозу»: «НГ» начинает традиционную...

Дедушка мороз. У меня душа болит, сердце.

Вроде 2 или 3 года назад. Одна девченка просила круглую штуку для видео сьемек.. Незнаю. Как правильно она называется.



Я там в коментах написал гадость. Типа да нахрен она нужна тебе





Я незнаю, может уже ей купили. Может она уже вышла замуж. Дети же быстро растут.

Незнаю. Чем там все закончилось.



Ну сердце плачет. Разрешите 10 тыщ закинуть вам на счёт. Там сами на свое усмотрение купите ребёнку, мечту



Если че я и своих детей не обижаю. Помогаю.



Но просто чёт я тут чувствую свою вину. Ребёнок попросил а я там гадость написал.