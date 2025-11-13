НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Тонировка - от солнца" - На претензии акима Рудного в адрес автобуса № 120 ответил перевозчик
 
 
"Тонировка - от солнца" - На претензии акима Рудного в адрес автобуса № 120 ответил перевозчик
Отправлено: 13.11.25 - 09:49
Отправлено: 13.11.25 - 09:48
Александр Брунер отметил, что кроме маршрута № 120 есть еще 17 таких же пригородных, которые заезжают в городскую черту. А для автобуса между Костанаем и Рудным остановки внутри городов были утверждены в договоре между перевозчиком и акиматом областного центра.
Re: "Тонировка - от солнца" - На претензии акима...
Отправлено: 13.11.25 - 09:48
Да козе понятно, что был удобен и время экономил, и финансы.
Re: "Тонировка - от солнца" - На претензии акима...
Отправлено: 13.11.25 - 13:08
Не дальновидный Аким то) влез в эти гнелые разборки. Брунера как бизнесмена знают в городе. Тыщи трудяг знают. Я как то со сломанной ногой к нему пришёл. Говорю 4 месяца не работал, все заначки под матрасом закончились. Он взял на работу. Правда один день я отработал и ушел.

Брунер дальновидным оказался. Говорит Тебе возьму но ты же сбежишь, по роже вижу дальнобойщик проженый.)

Хороший мужик.

А вот его зам. Чёт не очень.

Сидел мне целый божий день мозги выносил.
Я уже хотел встать, нах послать его.и работу эту дебильную.я и так через силу пришёл. Ещё нога ноет. А тут этот психолог хренов. Наверно Абайкин родственик)
Вобщем до терпел. Ели как.
Re: "Тонировка - от солнца" - На претензии акима...
Отправлено: 13.11.25 - 14:20
В понедельник утром ехал этим маршрутом из Кустаная в Рудный, после обеда - из Рудного в Кустанай.Автобус был полупустым. Все сидели.
XML / RSS