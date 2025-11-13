Re: "Тонировка - от солнца" - На претензии акима...

Не дальновидный Аким то) влез в эти гнелые разборки. Брунера как бизнесмена знают в городе. Тыщи трудяг знают. Я как то со сломанной ногой к нему пришёл. Говорю 4 месяца не работал, все заначки под матрасом закончились. Он взял на работу. Правда один день я отработал и ушел.



Брунер дальновидным оказался. Говорит Тебе возьму но ты же сбежишь, по роже вижу дальнобойщик проженый.)



Хороший мужик.



А вот его зам. Чёт не очень.



Сидел мне целый божий день мозги выносил.

Я уже хотел встать, нах послать его.и работу эту дебильную.я и так через силу пришёл. Ещё нога ноет. А тут этот психолог хренов. Наверно Абайкин родственик)

Вобщем до терпел. Ели как.