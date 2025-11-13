Re: Банки смогут начислять проценты по суммам на текущих счетах...

Цитата: "По словам Мадины Абылкасымовой, даже если запрет будет снят, ставки по текущим счетам останутся низкими. Она отметила, что, согласно международному опыту, во всём мире ставки по таким счетам значительно ниже депозитных, поскольку средства с них можно забрать в любой момент"

Я, конечно, понимаю фобское отношение местной братии к России, но в настоящее время практика показывает обратное. По текущим (накопительным) счетам ставка выше 2-3 месяца. Всем выгодно, клиенту, что можно забрать без потери %, банку - что в любой момент может снизить ставку и не фиксировать размещение под фиксированный повышенный % долгосрочно.

Каждому - своё.