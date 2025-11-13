НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Банки смогут начислять проценты по суммам на текущих счетах клиентов
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 52947
20.12.07
Сообщений:
52947
Отправлено: 13.11.25 - 09:30
Отправлено: 13.11.25 - 09:30
Депутат мажилиса предложил председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка снять запрет на начисление процентов по счетам клиентов в банках. Та в ответ заявила, что агентство в целом поддерживает это предложение.
Читать новость

Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1348
Re: Банки смогут начислять проценты по суммам на текущих счетах...
Отправлено: 13.11.25 - 09:30
Отправлено: 13.11.25 - 09:30
#1
Цитата: "По словам Мадины Абылкасымовой, даже если запрет будет снят, ставки по текущим счетам останутся низкими. Она отметила, что, согласно международному опыту, во всём мире ставки по таким счетам значительно ниже депозитных, поскольку средства с них можно забрать в любой момент"
Я, конечно, понимаю фобское отношение местной братии к России, но в настоящее время практика показывает обратное. По текущим (накопительным) счетам ставка выше 2-3 месяца. Всем выгодно, клиенту, что можно забрать без потери %, банку - что в любой момент может снизить ставку и не фиксировать размещение под фиксированный повышенный % долгосрочно.
Каждому - своё.
1
§ 191
(Пользователи)
Регистрация:
03.11.23
Сообщений:
6
Re: Банки смогут начислять проценты по суммам на текущих счетах...
Отправлено: 13.11.25 - 11:35
Отправлено: 13.11.25 - 11:35
#2
Но пенсионера вполне бы удовлетворили даже небольшие проценты по остатку на картсчете. ранее с начислением процентов сталкивался только у "Банк Астаны", до его закрытия 01.08.2018.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1916
Отправлено: 13.11.25 - 12:46
#3
Цитата:
191:
сталкивался только

Каспи наверно один из первых это делал.
Причем как мне поясняли в отделении, это штатная функция MasterCard, которую у нас естественно посчитали незаконным способом обогащения *шлепок ладонью по лбу*
