≡ Запретить TikTok и Instagram детям предложили в Казахстане
 
 
Запретить TikTok и Instagram детям предложили в Казахстане
Отправлено: 13.11.25 - 11:21
Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов предложил установить возрастные ограничения для регистрации в социальных сетях. В частности, речь идёт о популярных среди детей и подростков в Казахстане TikTok и Instagram.
Читать новость

Re: Запретить TikTok и Instagram детям предложили в Казахстане
Отправлено: 13.11.25 - 11:21
Ряду взрослых тоже бы не помешало.
А то все помешались на этой хрени заморской.
Сцать в штаны на камеру, лизать тараканов и шлёпать пропагандистские материалы, радикальные материалы, идиотские тренды и челленджи - удел не отягощенных умом людей
Re: Запретить TikTok и Instagram детям предложили в Казахстане
Отправлено: 13.11.25 - 11:21
Предлагаю ответственными за исполнением назначить депутатов Мажилиса. Прям любопытно, как они это ограничивать собрались.
