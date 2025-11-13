Отправлено: - 09:48

Александр Брунер отметил, что кроме маршрута № 120 есть еще 17 таких же пригородных, которые заезжают в городскую черту. А для автобуса между Костанаем и Рудным остановки внутри городов были утверждены в договоре между перевозчиком и акиматом областного центра.