Re: Казахстанцы смогут жаловаться на цены на лекарства

Отправлено: - 19:56

Тем, кто не боится слабых законов, зная, что они не будут жесткими и карательными, поручить снизить цены или контролировать цены, это означает начало действий к бездействию! Не будут же меркантильные рубить сук на котором сидят и получают выгоду по разными предлогами? Тут нужен очень жесткий контроль с тяжкими последствиями как высшая мера, а иначе как горох об стенку! И толку от количества жалоб, это как глас вопиющего в пустыне, который просит о справедливости и божьей благодати!