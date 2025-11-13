НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мажилис Казахстана принял поправки о запрете «пропаганды ЛГБТ»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52945
Мажилис Казахстана принял поправки о запрете «пропаганды ЛГБТ»
Отправлено: 13.11.25 - 09:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты мажилиса в среду приняли поправки в законодательство, запрещающие «пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации». Поправки инициировала группа из 18 парламентариев, которые объясняют необходимость новых норм защитой детей и подростков от информации, способной «негативно повлиять на их представления о семье и морали».
Читать новость

1
* 191
(Пользователи)
Регистрация:
03.11.23
Сообщений:
5
Re: Мажилис Казахстана принял поправки о запрете «пропаганды...
Отправлено: 13.11.25 - 09:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доступ ограничат для аудитории СТАРШЕ 18 лет

Верхняя планка возраста интересно какая, чтобы не нарушать?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: simkst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS