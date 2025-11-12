Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Скажется на имидже власти" - Оптимизацию автобусных маршрутов Костаная оспаривает в суде перевозчик Александр Брунер
"Скажется на имидже власти" - Оптимизацию автобусных маршрутов Костаная оспаривает в суде перевозчик Александр Брунер
"Скажется на имидже власти" - Оптимизацию автобусных маршрутов Костаная оспаривает в суде перевозчик Александр Брунер
Представители перевозчика в суде настаивают, что это решение принесло неудобства пассажирам и убытки для перевозчика. Их главный аргумент - акимат не мог по своему решению сокращать количество автобусов.
Re: "Скажется на имидже власти" - Оптимизацию...
Товарищ Брунер - красавчик! Не обделался, не лебезит, а идет напролом. Отстаивая свои законные интересы. От души желаю удачи.
А дельцам из всяческих отделов хочется намекнуть - если маршрут обслуживает меньшее количество автобусов, да еще и ходят они реже - то тогда плата за проезд должна быть пропорционально уменьшена. Это вам ваши кореша из алемпэя не напели? А должны быть.
Комфорта меньше, ожидание больше, качество услуги неуклонно снижается, но всех все устраивает. Один Брунер не сдаётся. Достойно уважения. Хотя (на 99% уверен) итак понятно, чем все закончится...
Re: "Скажется на имидже власти" - Оптимизацию...
То ли я не до конца понял...
Штраф Бруннру прилетал за то, что он в автобусе повесил бумажку, гласящую о том, что акимат в одностороннем порядке внес изменения в маршрут и это сочли дезинформацией. И тут же вот:
Цитата:
поэтому в данном случае мы приняли решение не менять договор, а в одностороннем порядке изменить графики движения,
Или я всё-таки не все правильно понял?
"Скажется на имидже власти" - Оптимизацию автобусных маршрутов Костаная оспаривает в суде перевозчик Александр Брунер
Вот что в Википедии написано о начале карьеры акима Костаная - Жундубаев, Марат Кунисбайулы - в 1991 году работал помощником комбайнера. А вот что написано о президенте СССР Горбачёве - Михаил Горбачёв с 15 лет был помощником комбайнёра машинно-тракторной станции.
Совпадение? Не думаю. Вот, как ни крути, при всём уважении в труду хлеборобов, неважные управленцы получаются из помощников комбайнеров. Один развалил СССР, второй как-то неуклюже рулит Костанаем.
[Исправлено: юля елиссева, 12.11.2025 - 17:30]
Re: "Скажется на имидже власти" - Оптимизацию...
Да им плевать на интересы пассажиров, там свои причины,о которых можно догадываться только, но то что " слышащее" государство в лице чиновников не хочет слышать своих граждан, ясно. Граждан автобус устраивал, ну бери и меняй свои же правила под эти удобства, пользуйся опытом, распространяй, нет легче наверное сломать и развалить. Хотя когда застройщики строят, что хотят и как хотят для них что угодно меняют, доже генпланы.
Re: "Скажется на имидже власти" - Оптимизацию...
Перевозчик говорит об убытках, неужели врет и зачем ему это? Чиновники хотят экономить бюджетные средства. Прямо патриоты страны.
Re: "Скажется на имидже власти" - Оптимизацию...
Стоял на плазе остановке вечером, нужен был 8 или 12 маршрут, 20 минут ожидания на холоде, видал я этих оптимизаторов
Re: "Скажется на имидже власти" - Оптимизацию...
Цитата:
**Большинство городов мира стремятся к обеспечению максимального интервала не более 5-10 минут на основных маршрутах в часы пик
и
не более 15-20 минут в межпиковое время, чтобы обеспечить привлекательность общественного транспорта.
Вечернее время и выходные: 10-30 минут **
Muad Dib:
20 минут ожидания
20 минут ожидания
"Скажется на имидже власти" - Оптимизацию автобусных маршрутов Костаная оспаривает в суде перевозчик Александр Брунер
Цитата:
Да это лишнее. Могу и так подтвердить. Минимальный интервал на трамвае-метро, что под окном практически ходит - 10 мин в основное время. Движение с 04 утра до 01 часа ночи, плюс минус 20 минут.
Первые трамваи-метро, примерно до 5.30, как и последние после 22.00, имеют 15-ти минутный интервал. И не важно пустой или битком забитый (редко, но бывает). Автобусы также в среднем от 15-ти до 30-ти минут интервал имеют. Автобусы битком вообще не видел. Особенно в выходные, приходилось пару раз проехаться, иной раз не больше 5-ти человек за весь маршрут.
ПС - ночные маршруты автобусов тоже есть несколько, интервал у них правда в один час. Но кому нужно, до дому доедут и ночью. Ходят всегда пустыми, или почти пустыми. Но есть!
[Исправлено: Эл-починно, 12.11.2025 - 22:17]
"Скажется на имидже власти" - Оптимизацию автобусных маршрутов Костаная оспаривает в суде перевозчик Александр Брунер
А если ещё и систему оплаты и билеты рассматривать, то вообще тут мир из другой параллели. Хотя в СССР некоторые модели, как студенческие или проездной на месяц - были. Но тут ещё есть другие варианты. Могу себе билет взять на сутки, стоит точно столько, как и билет туда - сюда, но с ним я могу до утра ездить - сколько угодно. Могу такой билет на кассе приобрести или в автомате, но через приложение на смартфоне чуточку дешевле. Да и много других плюшек есть. О которых я просто не знаю, потому что редко общественным транспортом пользуюсь.
