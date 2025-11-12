Re: Нечистотами затопило дачи СО «Энергетик» в Костанае. Как...

Отправлено: - 19:01

Пора гос-ву уже не давать возможность строить дачные домики и присваивать статус жилья! Это обыкновенные садовые дома, если они расположены в черте города, которые в будущем запретить законом признавать жильем! Бывшие временные управленцы, типа акимов сами создали проблему, ничего не ремонтируя, а теперь пусть их преемники расхлебывают через иски! Временщики привыкли раздавать бюджет налево и направо, даже за конуру собачью, вместо того, чтобы заставить себя и других менять трубы, столбы, и другие объекты и восстановить разрушенное хозяйство!