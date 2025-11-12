НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Нечистотами затопило дачи СО «Энергетик» в Костанае. Как местные жители провели утро после ЧП?
 
 
NG.kz
20.12.07
52942
Нечистотами затопило дачи СО «Энергетик» в Костанае. Как местные жители провели утро после ЧП?
Отправлено: 12.11.25 - 16:36
Женис КУПЕЕВ выносит из дома зимнюю обувь своих пятерых детей, чтобы отвезти ее на другой адрес - временное жилье предоставил акимат. Его дом топило канализационными водами и в августе, компенсацию за тот раз многодетный отец не получил.
Читать новость

ОГПУ
02.02.22
559
Re: Нечистотами затопило дачи СО «Энергетик» в Костанае. Как...
Отправлено: 12.11.25 - 16:36
#1
Советский запас подходит к концу, миллиарды и триллионы бюджет не потянет, максимум сосны, цветы, "единый стиль" че там ещё, секретные унитазы, как дальше жить будем?
абике
15.12.23
1203
Re: Нечистотами затопило дачи СО «Энергетик» в Костанае. Как...
Отправлено: 12.11.25 - 19:01
#2
Пора гос-ву уже не давать возможность строить дачные домики и присваивать статус жилья! Это обыкновенные садовые дома, если они расположены в черте города, которые в будущем запретить законом признавать жильем! Бывшие временные управленцы, типа акимов сами создали проблему, ничего не ремонтируя, а теперь пусть их преемники расхлебывают через иски! Временщики привыкли раздавать бюджет налево и направо, даже за конуру собачью, вместо того, чтобы заставить себя и других менять трубы, столбы, и другие объекты и восстановить разрушенное хозяйство!
