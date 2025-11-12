НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстанцы смогут жаловаться на цены на лекарства
Отправлено: 12.11.25 - 18:12
В пресс-службе Министерства здравоохранения рассказали, как теперь казахстанцы могут жаловаться на цены на лекарства. Там также напомнили, что с июля 2024 года все лекарства в Казахстане проходят обязательную маркировку.
Re: Казахстанцы смогут жаловаться на цены на лекарства
Отправлено: 12.11.25 - 18:12
#1
Аспирин в Рудном стоит 380 тенге (сандригайло 55),где вы находите такие цены, в России тоже самое стоит 14 рублей, имейти совесть, хватит пихать в три горло
Re: Казахстанцы смогут жаловаться на цены на лекарства
Отправлено: 12.11.25 - 19:56
#2
Тем, кто не боится слабых законов, зная, что они не будут жесткими и карательными, поручить снизить цены или контролировать цены, это означает начало действий к бездействию! Не будут же меркантильные рубить сук на котором сидят и получают выгоду по разными предлогами? Тут нужен очень жесткий контроль с тяжкими последствиями как высшая мера, а иначе как горох об стенку! И толку от количества жалоб, это как глас вопиющего в пустыне, который просит о справедливости и божьей благодати!
