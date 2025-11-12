Re: "Скажется на имидже власти" - Оптимизацию...

15:39

Товарищ Брунер - красавчик! Не обделался, не лебезит, а идет напролом. Отстаивая свои законные интересы. От души желаю удачи.



А дельцам из всяческих отделов хочется намекнуть - если маршрут обслуживает меньшее количество автобусов, да еще и ходят они реже - то тогда плата за проезд должна быть пропорционально уменьшена. Это вам ваши кореша из алемпэя не напели? А должны быть.



Комфорта меньше, ожидание больше, качество услуги неуклонно снижается, но всех все устраивает. Один Брунер не сдаётся. Достойно уважения. Хотя (на 99% уверен) итак понятно, чем все закончится...