Завод по производству экологического авиатоплива планируют построить в Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52941
Завод по производству экологического авиатоплива планируют построить в Костанайской области
Отправлено: 12.11.25 - 11:31
Предполагается, что завод построят в Рудном. Совместный проект на днях обсудили премьер-министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ и представители американской компании LanzaJet. Проект направлен на развитие «зеленой» авиации и углубленную переработку в АПК
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17227
Re: Завод по производству экологического авиатоплива планируют...
Отправлено: 12.11.25 - 11:31
#1
Опять Рудный город чудный. У нас что не новость Рудный лидирует.
Походу кидалово мутят.
Михаил
Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
405
Re: Завод по производству экологического авиатоплива планируют...
Отправлено: 12.11.25 - 12:16
#2
Цех металлизированных окатышей?
Цементный завод?
Арматурный завод?

Что дальше- биоэтанол?
Пусть уж сразу построят ФОНТАНАРИЙ
Д
Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1515
Re: Завод по производству экологического авиатоплива планируют...
Отправлено: 12.11.25 - 12:51
#3
А ещё завод сжиженного газа забыли, он тоже в этом же ряду. На бумаге ещё и не то можно построить.
Михаил
Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
405
Re: Завод по производству экологического авиатоплива планируют...
Отправлено: 12.11.25 - 16:58
#4
Зеленые Европу нагнули- к нам свое де..мо тащат???
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  Быстрый ответ в эту тему
