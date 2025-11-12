Re: Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской...

Отправлено: - 12:35

Вот интересно- сколько сотрудников было задействовано для того чтобы "обелить" данного товарища: подтереть запись с жетонов жолполовцев, с камеры автомобиля- с указанием скорости автомобиля до признаков монтажа, чтобы они потом дали "нужные" показания ? сколько стоит реально фокус, а по другому это не назвать, из черного сделать белым? Кому нужно занести и в каком объеме, чтобы его еще и восстановили на работе и академии ??? И в конце концов- почему изначально не составлен протокол об административном нарушении- разговор матом с работниками полиции?