Не допустить необоснованного роста цен на лекарства поручил премьер-министр
 
 
NG.kz
Не допустить необоснованного роста цен на лекарства поручил премьер-министр
Отправлено: 12.11.25 - 10:27
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за обеспечением казахстанцев лекарствами и не допустить необоснованного роста цен. По его словам, по-прежнему возникают риски с поставками лекарств, особенно в начале года.
Читать новость

Vit
Re: Не допустить необоснованного роста цен на лекарства поручил...
Отправлено: 12.11.25 - 10:27
Понятно. Спасибо за информацию. Значит ждём дефицит и скачек цен на таблетки)
