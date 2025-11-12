НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Подростки помогали мошенникам зарабатывать миллионы в Костанайской области
 
 
NG.kz
20.12.07
52939
Подростки помогали мошенникам зарабатывать миллионы в Костанайской области
Отправлено: 12.11.25 - 09:49
Жителей села Щербаково и Качара задержали сотрудники управления по противодействию киберпреступности. Подростки решили «подработать» в интернете и таким образом помогли мошенникам заработать миллионы тенге на доверчивых гражданах.
Читать новость

Тот самый
31.05.18
1489
Отправлено: 12.11.25 - 09:49
Как 13-летние купили симкарты? С этого бы стоило начать и привлечь родителей ("старших товарищей"?) и/или операторов связи к ответственности.

