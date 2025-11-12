НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Дачи "Энергетик" вновь затопило из-за порыва на канализации в Костанае
 
 
Дачи "Энергетик" вновь затопило из-за порыва на канализации в Костанае
Отправлено: 12.11.25 - 08:01
О воде и зловонном запахе на улицах дачного общества сообщили местные жители. Канализационные стоки не только затопили улицы садового общества "Энергетик", но и зашли в дома людей.
Re: Дачи "Энергетик" вновь затопило из-за порыва на...
Отправлено: 12.11.25 - 08:01
Занимайтесь своими дырявыми трубами, дырявыми носками мелких чиновников, лисами, бродячими собаками, мелким воровством, взяточничеством прокуроров (20 млн.рудный) и многими другими проблемами, а переименование улиц оставьте в покое, недоросли ещё
Re: Дачи "Энергетик" вновь затопило из-за порыва на...
Отправлено: 12.11.25 - 08:56
Цитата:
ОГПУ:
недоросли ещё

Позволю себе не согласиться. Зачем устанавливать новые целые трубы, когда столько идеологически устаревших улиц в регионе? Кто решит ЭТУ проблему? И когда, если не сейчас?
