О переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства заявил Токаев
 
 
О переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства заявил Токаев
Отправлено: 11.11.25 - 13:27
Отношения Казахстана и России переходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества, уверен Касым-Жомарт Токаев. Все достижения в двустороннем сотрудничестве неразрывно связаны с энергичной, продуктивной деятельностью в данном направлении Владимира Путина.
Re: О переходе отношений Казахстана и России на уровень...
Отправлено: 11.11.25 - 22:33
Токаев сильно поддержал сейчас Путина, и визитом и статьей с восхвалениями Царю Всея Руси! Достаточно неожиданно!
О переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства заявил Токаев
Отправлено: 11.11.25 - 22:44
Цитата:
saba:
Токаев сильно поддержал сейчас Путина, и визитом и статьей с восхвалениями Царю Всея Руси! Достаточно неожиданно!

Не оправдал ваших надежд?
