≡ О переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства заявил Токаев
 
 
N
NG.kz


Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52934
О переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства заявил Токаев
Отправлено: 11.11.25 - 13:27
Отношения Казахстана и России переходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества, уверен Касым-Жомарт Токаев. Все достижения в двустороннем сотрудничестве неразрывно связаны с энергичной, продуктивной деятельностью в данном направлении Владимира Путина.
maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29246
Re: О переходе отношений Казахстана и России на уровень...
Отправлено: 11.11.25 - 13:27
В связи с такой новостью процитирую любителя цитировать самого себя:

Цитата:
Kairat stayer:
Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю спокойного и хорошего выходного дня, мира, радости, добра и пусть день будет наполнен полезными новостями!


:lol:
maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29246
Re: О переходе отношений Казахстана и России на уровень...
Отправлено: 11.11.25 - 13:29
Цитата:
saba:
Вы всерьёз верите, что Россия при Путине способна с кем нибудь дружить?

А вы не верите? ))
maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29246
Re: О переходе отношений Казахстана и России на уровень...
Отправлено: 11.11.25 - 13:47
Цитата:
Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества", - пишет он. - "Поддержку русского языка мы рассматриваем как часть широкого гуманитарного взаимодействия, которое укрепляет диалог и доверие между народами."

Всё, я погостил на Западе, можно возвращаться 8-)
Vit
Vit

Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17224
Re: О переходе отношений Казахстана и России на уровень...
Отправлено: 11.11.25 - 13:58
Цитата:
maxsaf:

И как бы то не было. У нас нацпаты пока не скачут с катрюлями на голове. И слава богу или алаху, кому как удобней.

Да есть особи которые вытащили свои головы из погребов, пытаются качнуть лодку, плот, страну.
О
ОГПУ

Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
556
Re: О переходе отношений Казахстана и России на уровень...
Отправлено: 11.11.25 - 14:10
Все правильно Токаев сказал, ещё бы мелких чиновников наших научили языки держать за зубами, типа акимов сел, районов, руководителей управлений, в общем всех на местах, научили не затрагивать на совещаниях, в частных беседах доброе имя Президента огромной и пока дружественной нам страны, и её великий народ. Противно слушать как какой-то акимчик никчемного района публично выражает свою никому не интересную позицию по тем или иным межГОСУДАРСТВЕННЫМ вопросам, пусть занимаются своими цветами, тротуарами, бродячими собаками, лисами наконец, за 30 лет распустились в край, смешно слушать
olegggon
olegggon

Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1442
Re: О переходе отношений Казахстана и России на уровень...
Отправлено: 11.11.25 - 14:10
«беспрецедентный уровень взаимного доверия и совместной готовности к более тесной работе по всем направлениям.»
Ага, это особенно заметно на границе. И по срокам пребывания.
Alehander
Alehander

Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
455
Re: О переходе отношений Казахстана и России на уровень...
Отправлено: 11.11.25 - 14:18
«Те, кто готов пожертвовать существенной свободой ради временной безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности.» Б. Франклин.
s
saba

Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8362
Re: О переходе отношений Казахстана и России на уровень...
Отправлено: 11.11.25 - 19:14
Цитата:
ОГПУ:
распустились

Осмеливаются имя царя всуе упоминать! Ай яй яй!Про президента РФ теперь или только хорошо или никак? Так он вроде бы не покойник!
s
saba

Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8362
Re: О переходе отношений Казахстана и России на уровень...
Отправлено: 11.11.25 - 19:20
Цитата:
maxsaf:
верите

Хотел бы, но факты увы упрямая вещь :-P Как то вот даже намерений дружить с кем либо за последние два десятилетия не было! Китай, Индия имеют прямую выгоду от нынешненго положения России,Бразилия, ЮАР смотрят на воинственные потуги РФ, как мы смотрели на прошедшую войну в Сирии или как на конфликт Израиля с Хамасом, да людей жаль ,но не близко, поэтому особо и не трогает.
s
saba

Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8362
Re: О переходе отношений Казахстана и России на уровень...
Отправлено: 11.11.25 - 19:25
Цитата:
maxsaf:
верите

Почему то никто не обсуждает вопрос нападения Польши , Эстонии,Румынии, нашей страны на РФ, в лучшем случае покрутят у виска. А вот наоборот, процент допуска весьма велик,почему интересно?
1
111

Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46529
Re: О переходе отношений Казахстана и России на уровень...
Отправлено: 11.11.25 - 20:04
Не буду повторяться, я как представитель русского мира сказал так



Кстати жоғал по орысша переводится как Исчезни..
1
111

Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46529
О переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства заявил Токаев
Отправлено: 11.11.25 - 20:07
Почему то многим не нравится что Токаев прилетел с почетом к Путину и я как представитель русского мира это поддерживаю

maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29246
О переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства заявил Токаев
Отправлено: 11.11.25 - 20:55
Братский "переобувашка" :-)
