Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС Костанайской области
 
 
Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 11.11.25 - 14:22
Не запускать двигатель, как бы вы не замерзли в заметенной машине, призвал начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Айдос АХМЕТОВ. Он выступил с докладом о подготовке к зимним условиям на дорогах сегодня, 11 ноября, в региональной службе коммуникаций.
Re: Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС...
Отправлено: 11.11.25 - 14:22
[url=Они, по его мнению, спасут жизнь в экстренной ситуации.

- Это паяльник, лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости - вода, аптечка, продукты питания, - пояснил спикер.

Источник: [/url]

паяльника на 25 Вт хватит или нужен 45 Вт? лампы люминисцентные или светодиодные тоже подойдут?
Re: Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС...
Отправлено: 11.11.25 - 14:25
Цитата:
Это паяльник, лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости


Я думаю тут просто оговорка. Наверно имелось ввиду паяльная лампа.
Re: Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС...
Отправлено: 11.11.25 - 14:27
По поводу паяльник ламп. Скажу из своего опыта. Современная Китаяская лампа фуфлыжная и надеяться неа неё сильно не стоит, особенно людям, любителям на легковых автомобилях. Может так получится что она вас не спасёт.
Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 11.11.25 - 14:32
К тому же современный бензин тяжело воспламенин. Легче дизель сегодня поджечь чем бензин.

Наберите по больше хорошей тёплой одежды. Валенки, дедовские шубы, варешки. Пусть валяются в багажнике до весны. Дай Бог что б это всё вам не пригодилось в дороге. Пусть всех нас минует беда.

Re: Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС...
Отправлено: 11.11.25 - 14:56
Цитата:
Это паяльник, лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости - вода, аптечка, продукты питания, - пояснил спикер


Я бы немного другой список огласил. Без обид, без понтов, так чисто по человечески.

На первое место ставлю продукты питания и тёплая одежда
Второе. Лопата.
Третье че нибудь из огня. Свечки, и средство поджигать, спички и зажигалки. И то и другое, потомучто в мороз че нибудь из этого откажет.

Цепи из списка выкидываю. Хоть для легковых, хоть для грузовых. Они не пойдут вам в буран. Это предназначено для другой ситуации. Хотя если они есть то конечно пусть будут.
Re: Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС...
Отправлено: 11.11.25 - 15:58
Цитата:
расположить машину капотом по направлению ветра

Источник:


Наверное имелось ввиду капотом против направления ветра, если капотом по ветру встать выхлопные газы как раз будет задувать под машину.
Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 11.11.25 - 16:12
Цитата:
Vlad Kostanai:

нет, в статье призывают не запускать двигатель

я бы добавил - зарядку для телефонов в машину, фонарик, химические грелки, термоодеяло

Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 11.11.25 - 16:25
Цитата:
лимон: нет, в статье призывают не запускать двигатель
Я думаю это общее ко всем относится. Просто например профессионал поймёт куда ветер дует и выхлоп идёт. А любителю будет пофиг. Едет например семья на кредитном кобальте муж, жена дети он будет молотить двигатель и печьку дуть на все катушку и все уснут вечным сном. Наверно он это имел ввиду. А в критической ситуации. Опять. Же. Легковой автомобиль, да любой. Мы же говорим про гражданский транспорт будет идти напралом через перемёты и тд. Пока не застрянет. И врятли у него будет маневр на разворот. Он все. Застрял. В сугробе . И цепи не помогут
Re: Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС...
Отправлено: 11.11.25 - 19:30
Цитата:
Vit:
цепи

Я вот ни разу цепей для легкового авто не видел,хотя допускаю,что они существуют.
Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 11.11.25 - 19:59
Цитата:
saba:
Они продаются авто разделе где духи и елочки-вонючки) . Стоят дорого а толку мало. Они предназначены на 100 метров, но 200. А что такое казахский буран.. Это 100 км. 500 км. Не одна цепь. не выдержит.
Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 11.11.25 - 20:24
Цитата:
saba:
Я так вижу такие вещи как цель. В не умелых руках не помогут. Он в летел в сугроб. Вышел взял лопату и откопал колеса, цепи одел.. Потратил энергию. Свою. На него жена, доча, сын смотрит как на героя.. Он нажимает на педаль. Машина не двигается . Та потомучто она на брюхе сидит. Ни цепь.. Не резина ни цепь . Не поможет.
Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 11.11.25 - 20:26
Ладно копаем под брюхо..
Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 11.11.25 - 20:29
Пока ты
Копал взаде замело, спереди замело. Ты истратил энернию свою. детей сидяших в машине. Те и так перепуганые.

А потом ты потный уставышмй выпиваешь воду. И говоришь ая Незнаю че дальше делать?)
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

