Отправлено: - 14:56

Это паяльник, лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости - вода, аптечка, продукты питания, - пояснил спикер

Цитата:Я бы немного другой список огласил. Без обид, без понтов, так чисто по человечески.На первое место ставлю продукты питания и тёплая одеждаВторое. Лопата.Третье че нибудь из огня. Свечки, и средство поджигать, спички и зажигалки. И то и другое, потомучто в мороз че нибудь из этого откажет.Цепи из списка выкидываю. Хоть для легковых, хоть для грузовых. Они не пойдут вам в буран. Это предназначено для другой ситуации. Хотя если они есть то конечно пусть будут.