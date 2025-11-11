Как можно умереть, согревая машину зимой, рассказали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 11.11.25 - 14:22
Не запускать двигатель, как бы вы не замерзли в заметенной машине, призвал начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области Айдос АХМЕТОВ. Он выступил с докладом о подготовке к зимним условиям на дорогах сегодня, 11 ноября, в региональной службе коммуникаций. Читать новость
По поводу паяльник ламп. Скажу из своего опыта. Современная Китаяская лампа фуфлыжная и надеяться неа неё сильно не стоит, особенно людям, любителям на легковых автомобилях. Может так получится что она вас не спасёт.
Это паяльник, лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости - вода, аптечка, продукты питания, - пояснил спикер
Я бы немного другой список огласил. Без обид, без понтов, так чисто по человечески.
На первое место ставлю продукты питания и тёплая одежда Второе. Лопата. Третье че нибудь из огня. Свечки, и средство поджигать, спички и зажигалки. И то и другое, потомучто в мороз че нибудь из этого откажет.
Цепи из списка выкидываю. Хоть для легковых, хоть для грузовых. Они не пойдут вам в буран. Это предназначено для другой ситуации. Хотя если они есть то конечно пусть будут.
лимон: нет, в статье призывают не запускать двигатель
Я думаю это общее ко всем относится. Просто например профессионал поймёт куда ветер дует и выхлоп идёт. А любителю будет пофиг. Едет например семья на кредитном кобальте муж, жена дети он будет молотить двигатель и печьку дуть на все катушку и все уснут вечным сном. Наверно он это имел ввиду. А в критической ситуации. Опять. Же. Легковой автомобиль, да любой. Мы же говорим про гражданский транспорт будет идти напралом через перемёты и тд. Пока не застрянет. И врятли у него будет маневр на разворот. Он все. Застрял. В сугробе . И цепи не помогут
Я так вижу такие вещи как цель. В не умелых руках не помогут. Он в летел в сугроб. Вышел взял лопату и откопал колеса, цепи одел.. Потратил энергию. Свою. На него жена, доча, сын смотрит как на героя.. Он нажимает на педаль. Машина не двигается . Та потомучто она на брюхе сидит. Ни цепь.. Не резина ни цепь . Не поможет.
