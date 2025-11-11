О переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства заявил Токаев
Отправлено: 11.11.25 - 13:27
Отношения Казахстана и России переходят на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества, уверен Касым-Жомарт Токаев. Все достижения в двустороннем сотрудничестве неразрывно связаны с энергичной, продуктивной деятельностью в данном направлении Владимира Путина. Читать новость
В связи с такой новостью процитирую любителя цитировать самого себя:
Цитата:
Kairat stayer: Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю спокойного и хорошего выходного дня, мира, радости, добра и пусть день будет наполнен полезными новостями!
Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества", - пишет он. - "Поддержку русского языка мы рассматриваем как часть широкого гуманитарного взаимодействия, которое укрепляет диалог и доверие между народами."
Все правильно Токаев сказал, ещё бы мелких чиновников наших научили языки держать за зубами, типа акимов сел, районов, руководителей управлений, в общем всех на местах, научили не затрагивать на совещаниях, в частных беседах доброе имя Президента огромной и пока дружественной нам страны, и её великий народ. Противно слушать как какой-то акимчик никчемного района публично выражает свою никому не интересную позицию по тем или иным межГОСУДАРСТВЕННЫМ вопросам, пусть занимаются своими цветами, тротуарами, бродячими собаками, лисами наконец, за 30 лет распустились в край, смешно слушать
Хотел бы, но факты увы упрямая вещь Как то вот даже намерений дружить с кем либо за последние два десятилетия не было! Китай, Индия имеют прямую выгоду от нынешненго положения России,Бразилия, ЮАР смотрят на воинственные потуги РФ, как мы смотрели на прошедшую войну в Сирии или как на конфликт Израиля с Хамасом, да людей жаль ,но не близко, поэтому особо и не трогает.
Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать