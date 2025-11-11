НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Участки под ИЖС и новые дома в микрорайоне Кунай начали распределять в Костанае. Что нужно знать очередникам?
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52934
Участки под ИЖС и новые дома в микрорайоне Кунай начали распределять в Костанае. Что нужно знать очередникам?
Отправлено: 11.11.25 - 15:30
Ранее дома, построенные за счет бюджета, предлагали гражданам, состоящим в очереди на получение земли с 1-го по 3 000-й номер, но часть объектов не реализовали. Теперь же дома могут приобрести очередники до 43 000-го номера.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3905
Re: Участки под ИЖС и новые дома в микрорайоне Кунай начали...
Отправлено: 11.11.25 - 15:30
#1
И почем на отшибе продают это жильё, что нашелся всего один желающий?
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17220
Re: Участки под ИЖС и новые дома в микрорайоне Кунай начали...
Отправлено: 11.11.25 - 16:05
#2
Цитата:
юля елиссева:

Вроде 30 лямов я видел в ютубах.
Сегодня лучше жить на отшибе чем в центре города. Рано или поздно, какой нибудь ваш дом хоть с золотыми унитазами отберут по любому.
А
Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
36
Re: Участки под ИЖС и новые дома в микрорайоне Кунай начали...
Отправлено: 11.11.25 - 16:05
#3
Цитата:
юля елиссева:
И почем на отшибе продают это жильё, что нашелся всего один желающий?


Добавили в текст про стоимость жилья. Спасибо.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7844
Re: Участки под ИЖС и новые дома в микрорайоне Кунай начали...
Отправлено: 11.11.25 - 17:49
#4
Сегодня лучше жить на отшибе чем в центре города
Охотно с вами соглашусь,я сам ЖИВУ на отшибе, сам себе предоставлен,хоть гусей,хоть коз и баранов держи,мои соседи даже коров и лошадей на откорм ставили. А недавно чей-то верблюд,все цветы и виноград пожевал
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3905
Re: Участки под ИЖС и новые дома в микрорайоне Кунай начали...
Отправлено: 11.11.25 - 18:00
#5
в .опе мира за 30 лямов, где ни поликлиники, ни секций, ни магазинов.
