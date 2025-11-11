НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мобильные номера казахстанцев будут блокировать: причины и условия
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52933
Мобильные номера казахстанцев будут блокировать: причины и условия
Отправлено: 11.11.25 - 09:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане утвердили правила оказания услуг связи. Соответствующий приказ подписал и. о. министра ИИ и цифрового развития. Согласно новой редакции правил, они регулируют оформление номеров на физических лиц, борьбу с телефонным мошенничеством, а также порядок блокировки подозрительных номеров.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1911
Re: Мобильные номера казахстанцев будут блокировать: причины и...
Отправлено: 11.11.25 - 09:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если от абонентов или антифрод-центра поступят жалобы, оператор обязан проверить номер


А если до оператора не дозвониться? Я недавно в Казахтелеком минут 40 звонил, с их ботами пытался договориться. Несколько раз боты закрывали диалог. С естественным интеллектом еще не разобрались, а уже искусственный внедряют.

Еще момент - рекламные обзвоны будут считаться сомнительными? Надоели предложения от актива, телекома, отьасы банка и прочих
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17214
Мобильные номера казахстанцев будут блокировать: причины и условия
Отправлено: 11.11.25 - 12:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть отстаёте от мошенников на да три шага назад. Они стали дозваниваться с иностранных симок. Мне звонили с мальты по поводу проверки счётчика.

Нифига себе думаю как казахстанские контролёры стали хорошо жить. Звонят с Италии и переживают за меня.)

[Исправлено: Vit, 11.11.2025 - 12:22]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS