Отправлено: - 09:29

Если от абонентов или антифрод-центра поступят жалобы, оператор обязан проверить номер

Цитата:А если до оператора не дозвониться? Я недавно в Казахтелеком минут 40 звонил, с их ботами пытался договориться. Несколько раз боты закрывали диалог. С естественным интеллектом еще не разобрались, а уже искусственный внедряют.Еще момент - рекламные обзвоны будут считаться сомнительными? Надоели предложения от актива, телекома, отьасы банка и прочих