Отправлено: - 12:21

ОГПУ:

дружить

Цитата:Вы всерьёз верите, что Россия при Путине способна с кем нибудь дружить? После речи в Мюнхене Путин сам упорно и целенаправленно двигался к конфронтации со всеми , кто имеет вес в этом мире, во имя реинкарнации империи, неважно под каким названием Российская империя или СССР! Россия сейчас близка к идеалу императора Александра 3, когда у неё в союзниках только её же армия и флот!Любой психолог вам скажет, что у человека , которого по его мнению окружают только завистники и недоброжелатели серьёзные проблемы с психикой!И кто Вам сказал, что до полномасштабного вторжения в Украину , кто то хотел нанести России стратегическое поражение? Для этого как минимум надо вести боевые действия на территории России! Как мы все помним стратегическое поражение фашистской Германии наступило только после взятия Берлина! Кто напал на Россию? Чужие войска пересекли границу РФ на третий год после вторжения именно России(Курская область) и это был ответный удар в ответ на агрессию! Как легко с подачи пропаганды перевернуть всё с ног на голову!