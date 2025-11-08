Re: Экс-прокурору Рудного Мурату Успанову за покушение на взятку...

Пока не отсохнет рука берущего, это не прекратится.



У таких людей атрофировано чувство ответственности, совести, страха в конце концов. Человек, представляющий закон, его же и нарушил. О чем можно вообще говорить? Во вторых, откуда у таких людей полмиллиарда денег для оплаты штрафа? Нахапал. Все просто. Пока пару ладошек показательно не отделят от остального коррупционера, чувства страха перед справедливым наказанием не будет никогда и ни у кого. Прецедентов нет. Вот и чувствуют себя безнаказанно. Ну посадят, к 16 декабря по амнистии выйдет и вперед, к новым свершениям.