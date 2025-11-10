Re: Сроки пребывания казахстанских дальнобойщиков без...

Отправлено: - 08:50

Vit:

предаст[/quo

Проблема в том, что у России сейчас проблемы с международным сообществом(извините за тавтологию). Поэтому даже Беларусь видит плюсы в сближении с Европой, к которой она географически и принадлежит! Как ни крути а на Западе прогресс в технологическом отношении плюс права человека стоят выше интересов государства. Поэтому и живут люди лучше! А у России , как и у нас собственно интересы государства выше интересов народа! Поэтому в России война, а у нас существует практически вымерший в Европе класс политзаключённых и вынужденных эмигрантов!

Всегда было так:" Мы готовы потуже затянуть пояса, лишь бы государство процветало!"

Не сторонник взглядов Аблязова например,но почему бы не пустить его в страну, прекратив все старые дела, инициированные ещё "неСправедливым Казахстаном". Или Кажегельдина?

Всё же таки и Новый, Справедливый Казахстан по старому боится потерять власть и удерживает её старыми же методами!