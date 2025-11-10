Сроки пребывания казахстанских дальнобойщиков без регистрации готова пересмотреть Россия
Отправлено: 10.11.25 - 17:15
Вопрос подняли на XXVI заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией. Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса Читать новость
Россия матушка. Нати вам бел таможсервис. Тут 600-700.машин при пропускной возможности 80-90. Не в вашей мы зоне. Мы в Беларусии. И не опсыкаем заборы ваши. И жрем продукты свои. Казахские. Потомучто у нас они вкусные а не ваше. Даже свинина мусульманская вкусней.
Vit: предаст[/quo Проблема в том, что у России сейчас проблемы с международным сообществом(извините за тавтологию). Поэтому даже Беларусь видит плюсы в сближении с Европой, к которой она географически и принадлежит! Как ни крути а на Западе прогресс в технологическом отношении плюс права человека стоят выше интересов государства. Поэтому и живут люди лучше! А у России , как и у нас собственно интересы государства выше интересов народа! Поэтому в России война, а у нас существует практически вымерший в Европе класс политзаключённых и вынужденных эмигрантов! Всегда было так:" Мы готовы потуже затянуть пояса, лишь бы государство процветало!" Не сторонник взглядов Аблязова например,но почему бы не пустить его в страну, прекратив все старые дела, инициированные ещё "неСправедливым Казахстаном". Или Кажегельдина? Всё же таки и Новый, Справедливый Казахстан по старому боится потерять власть и удерживает её старыми же методами!
Западу не удастся изолировать или опрокинуть Россию, все эти штампы, заблуждения о "нанесении стратегического поражения России" это блеф, могли бы, давно уже нанесли это поражение, ничего у них (запада) не получится, менталитет не тот, масштаб страны колоссальный (Россия), поэтому нужно искренне "дружить", вообще Путин сделал гениальный маневр, как на рентгене проявил всехию и вся, и собственному населению открыл глаза, кто есть кто
Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать