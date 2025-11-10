НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как можно повторно использовать старый асфальт, изучают в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52930
Как можно повторно использовать старый асфальт, изучают в Казахстане
Отправлено: 10.11.25 - 23:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт начал разрабатывать технологию регенерации дорожного покрытия, сообщила пресс-служба НИИ. Работы ведут по гранту, полученному по итогам конкурса научно-технических проектов.
Читать новость

Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
284
Re: Как можно повторно использовать старый асфальт, изучают в...
Отправлено: 10.11.25 - 23:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё! На хороших дорогах можно поставить крест! У нас новый асфальт год не держится, а уж переработанный, да еще и с помощью технологий, созданных по гранту.....прийдётся точно машину продавать...пешком ходить буду! :-P :-P :-P
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29242
Re: Как можно повторно использовать старый асфальт, изучают в...
Отправлено: 10.11.25 - 23:29
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт начал разрабатывать технологию регенерации дорожного покрытия

Так уже давно эту технологию применяют все кому не лень, чего там ещё можно разработать?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3903
Как можно повторно использовать старый асфальт, изучают в Казахстане
Отправлено: 11.11.25 - 08:09
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этой технологии 100 лет в обед. Но освоить деньги на изучениии надо...

[Исправлено: юля елиссева, 11.11.2025 - 10:41]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS