НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ И мост мой из снов, из нот да из слов - Долгожданная переправа между двумя селами в Костанайской области появится не скоро
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52928
И мост мой из снов, из нот да из слов - Долгожданная переправа между двумя селами в Костанайской области появится не скоро
Отправлено: 10.11.25 - 19:58
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дамба между Козырёвкой и Октябрьским была неудобной и опасной, и однажды мостик унёс жизнь ребёнка. В апреле появилась реальная надежда, что на пути между посёлками перестанут гибнуть люди. Но не всё так просто.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8585
И мост мой из снов, из нот да из слов - Долгожданная переправа между двумя селами в Костанайской области появится не скоро
Отправлено: 10.11.25 - 19:58
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не лучше ли сделать так: - 2 000 0000 000 тенге/48 дворов = 41 600 000 тенге на КАЖДЫЙ двор!!!

На эти деньги купите им шикарные благоустроенные квартиры в Лисаковке, детей устройте в ЭЛИТНЫЕ гимазии ( ещё и останется) и закройте посёлок.
С этих 2 ярда- процентов 30-40 в обязательном порядке РАЗВОРУЕТСЯ - и построят ли потом вообще этот мост- бабушка надвое сказала.

[Исправлено: ACROS, 10.11.2025 - 20:59]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 73
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS