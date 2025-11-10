Отправлено: - 19:24

как жители Константиновки и Октябрьского открывают на кухнях краны и из них льется вода.

Почему в Константиновке есть, а в Рыспае нет





Цитата:Цитата:Потому что эти два поселка ещё не переименовали. Переименуют - и там вода исчезнет.